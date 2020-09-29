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29.09.2020 (09:40)

Танкисты соединения ЮВО под Волгоградом выполнили стрельбы на большие дальности в рамках итоговой проверки

Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), на полигоне Прудбой в Волгоградской области выполнили боевые стрельбы на большие дальности из танка Т-90А штатными выстрелами по появляющимся и движущимся целям в рамках проверки «ударных» подразделений.

Одним из вопросов проверки была стрельба на большие дальности до 8 километров. Сложность данной задачи заключается в выполнении стрельб по законам артиллерии с закрытой огневой позиции по ненаблюдаемой цели. В основном стрельба из танка ведется прямой наводкой, когда наводчик и командир танка могут наблюдать цель.

Стрельба велась по целям, имитирующим танк, атакующую группу пехоты, безоткатное орудие на автомобиле и ручной противотанковый гранатомет.

Данный способ стрельбы позволяет применять танковые подразделения в составе разведывательно-огневых комплексов.

В проверке, которая продлится до конца текущей недели, задействовано около 500 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники соединения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Танки , Южный военный округ
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