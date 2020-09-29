29.09.2020 (10:18)
Саперы ЮВО уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны, найденный в Ростовской области
Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили боеприпас, найденный в Ростовской области.
Заявка на разминирование в мотострелковое соединение поступила через военный комиссариат Волгоградской области.
Опасная находка была обнаружена фермером при проведении опашки земли в х. Гуреев Дубовского района Ростовской области. Специалистами группы разминирования боеприпас были классифицированы как 45-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.
Саперы транспортировали боеприпасы на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.
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