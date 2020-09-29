29.09.2020 (09:24)

Подразделения российской военной базы в Южной Осетии вернулись в ППД после участия в СКШУ «Кавказ-2020»

Подразделения российской военной базы в Южной Осетии, принимавшие участие в розыгрышах боевых тактических действий в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020», вернулись в пункт постоянной дислокации (ППД).

Всего к розыгрышам боевых тактических действий в рамках СКШУ «Кавказ-2020» в Южной Осетии было привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих и около 300 единиц военной техники, в их числе танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска», зенитно-ракетный комплекс «Стрела», самоходные артиллерийские установки «Акация», минометы «Сани», автоматические и ручные гранатометы АГС-17 и РПГ-7В.

После выполнения боевых задач на полигоне Дзарцем подразделения соединения ЮВО совершили марш своим ходом в ППД. Танковые, мотострелковые и артиллерийские подразделения на гусеничной платформе были доставлены на автомобильных тралах.

Справочно:

СКШУ «Кавказ-2020» прошло в период с 21 по 26 сентября 2020 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации на территории Южного военного округа и стало в текущем году завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной (боевой) подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации.

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