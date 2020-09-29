Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.09.2020 (10:12)

Личный состав подразделений морской пехоты КФл приступил к обслуживанию ВВСТ после проведения СКШУ «Кавказ-2020»

Соединения и воинские части Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Дагестане, вернулись в пункты постоянной дислокации после стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020».

Личный состав подразделений морской пехоты приступил к обслуживанию вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).

В рамках проведения мероприятий военнослужащие выполнят комплекс необходимых технологических операций, особое внимание при этом будет уделено проверке работоспособности агрегатов, электрических систем вооружения и военной техники, регулировке основных узлов, замене масел, смазок и охлаждающей жидкости, а также проведению работ по обслуживанию аккумуляторных батарей и специального оборудования.

Для обслуживания свыше 400 единиц вооружения, военной и специальной техники привлекается около 1 тыс. военнослужащих подразделений морской пехоты КФл.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Военные комиссариаты на Юге России готовы к осеннему призыву
В Хабаровске состоялась торжественная встреча сотрудников военной полиции ВВО, вернувшихся после успешного выполнения задач в САР
Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии вернулись в ППД после участия в СКШУ «Кавказ-2020»
Соединения и воинские части 49-й общевойсковой армии ЮВО совершает погрузку на железнодорожные эшелоны после СКШУ «Кавказ-2020»

Метки:
Кавказ-2020 , Каспийская флотилия , Южный военный округ , Передислоцирование
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false