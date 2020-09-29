29.09.2020 (10:12)

Личный состав подразделений морской пехоты КФл приступил к обслуживанию ВВСТ после проведения СКШУ «Кавказ-2020»

Соединения и воинские части Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Дагестане, вернулись в пункты постоянной дислокации после стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020».

Личный состав подразделений морской пехоты приступил к обслуживанию вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).

В рамках проведения мероприятий военнослужащие выполнят комплекс необходимых технологических операций, особое внимание при этом будет уделено проверке работоспособности агрегатов, электрических систем вооружения и военной техники, регулировке основных узлов, замене масел, смазок и охлаждающей жидкости, а также проведению работ по обслуживанию аккумуляторных батарей и специального оборудования.

Для обслуживания свыше 400 единиц вооружения, военной и специальной техники привлекается около 1 тыс. военнослужащих подразделений морской пехоты КФл.

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