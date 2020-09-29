29.09.2020 (09:08)

Подразделения ЮВО, оснащенные ОТРК «Искандер», вернулись в ППД на Кубань после успешных пусков ракет на СКШУ «Кавказ-2020»

Расчеты ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО), оснащенного оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер», вернулись в пункт постоянной дислокации (ППД) на Кубани после успешных пусков баллистических и аэродинамических ракет на стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) «Кавказ-2020» в Астраханской области.

Подразделения совершили марш из базового лагеря на железнодорожную станцию, где выполнили нормативы по погрузке вооружения и военной техники на платформы для последующего убытия в ППД.

Кроме того, военнослужащие отработали занятие подготовленных и неподготовленных стартовых позиций, перегрузки габаритно-весовых макетов ракет с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, нанесение условных одиночных и групповых ракетных ударов, а также совершение противоогневого маневра.

В учении приняли участие около 200 военнослужащих соединения, было задействовано более 70 единиц военной и специальной техники ракетного соединения.

Справочно:

СКШУ «Кавказ-2020» прошло в период с 21 по 26 сентября 2020 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации на территории Южного военного округа и стало в текущем году завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной (боевой) подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе учения были отработаны вопросы применения группировок войск (сил) коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе Российской Федерации.

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