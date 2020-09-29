29.09.2020 (08:38)

В Новосибирской области состоялись инструкторско-методические сборы по вопросам организации призыва

В Новосибирской области на базе Областного сборного пункта военного комиссариата Новосибирской области состоялись инструкторско-методические сборы по вопросам организации осеннего призыва 2020 года.

В ходе проведения мероприятия представителями призывной комиссии Новосибирской области, председателями призывных комиссий муниципальных образований, военными комиссарами городов и районов области, представителями военной прокуратуры и главного управления МВД были обсуждены вопросы организации осеннего призыва и подведены итоги проведения призыва и комплектования войск весной 2020 года.

Участники сбора ознакомились с нововведениями, особенностями и условиями проведения призыва, в частности были рассмотрены вопросы прохождения призывниками медицинского обследования. «Особое внимание в ходе сборов уделено вопросам соблюдения установленных санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавирусной инфекции на территории России при проведении предстоящего призыва», - пояснил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Новосибирской области полковник Андрей Сверчков.

Кроме того, до собравшихся была доведена информация о том, что для проведения призыва полностью заготовлено вещевое имущество, несессеры, индивидуальные рационы питания для призывников.

В инструкторско-методических сборах приняло участие более 50 специалистов.

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