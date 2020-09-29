29.09.2020 (07:42)

Береговые ракетчики ТОФ на Камчатке подняты по тревоге

Ракетные дивизионы берегового соединения Войск и сил на Северо-востоке России вышли из пункта постоянной дислокации в позиционные районы для проведения зачетного тактического учения.

Боевые машины БРК «Бастион» и «Бал» в составе колонн совершили марш в назначенные районы.

В период марша ракетчики отрабатывали все виды обеспечения от организации походного охранения до ведения противовоздушной обороны, преодолевали условно зараженные участки местности с использованием средств индивидуальной и коллективной защиты. Безопасность прохождения колонны на марше обеспечивали экипажи военной автоинспекции ВВО, дислоцированные на территории Камчатского края.

Комплексы берегового соединения по учебным задачам развернуты на дежурных позициях на берегу Тихого океана, откуда выполнят электронные пуски по условным целям. Технические подразделения будут проводить подготовку ракет для огневых дивизионов, отрабатывая при этом контрольные временные нормативы.

К тактическому учению привлечено свыше 300 военнослужащих и более 80 единиц боевой и специальной техники.

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