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29.09.2020 (07:38)

2-я армия ЦВО провела учение в Оренбуржье с нанесением ракетно-бомбовых авиационных ударов по противнику

2-я общевойсковая армия Центрального военного округа провела на Тоцком полигоне в Оренбургской области крупное учение с нанесением ракетно-бомбовых авиационных ударов по противнику.

По замыслу практических действий, условный противник занял ключевую высоту и обстреливал позиции союзников из минометных и артиллерийских орудий. Военнослужащие сначала с помощью аэрозольных подразделений сделали термодымовые барьеры, а после с помощью приданной авиации нанесли ракетные и бомбовые удары по удерживаемой высоте. Для этого были привлечены сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 и ударные вертолеты Ми-24 «Крокодил». Оставшиеся силы и средства противника были уничтожены артиллерийскими, мотострелковыми и танковыми подразделениями.

Всего в учении приняли участие более 1 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц техники.

2-я Гвардейская общевойсковая армия - воинское формирование в Приволжском федеральном округе, входит в состав Центрального военного округа. В её составе находятся мотострелковые, артиллерийские, зенитные воинские части и соединения, в том числе и ракетная бригада, оснащённая ОТРК «Искандер-М», и единственная в России миротворческая мотострелковая бригада, а также части инженерных войск, РХБ защиты, подразделения материально-технического обеспечения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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