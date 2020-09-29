29.09.2020 (07:35)

Расчеты БЛА ВВО осваивают корректировку огня артиллерии на максимальной дальности полета

На полигоне Восточного военного округа «Бурдуны», дислоцированного в республике Бурятия, расчеты комплексов беспилотной авиации «Орлан-10» осваивают корректировку огня артиллерии на максимальной дальности полета. Мероприятия проходят в ходе проведения тактико-специальной подготовки с артиллерийскими подразделениями общевойскового объединения.

Так в ходе тренировки расчеты БЛА выполнили нормативы по развертыванию комплексов и запуску летательных аппаратов.

Также расчеты отработали задачи по поиску заданных объектов в установленном квадрате. Одним из заданий для расчетов являлось выполнение посадки дронов на точность.

Военнослужащие выполняли посадку БЛА в точно заданном районе в обозначенных границах, не допустив его ухода за пределы посадочной площадки, а наиболее важной задачей являлась передача координат на пункт управления и корректировка огня артиллерии. С этой целью использовалось значительное число взрывчатых средств, имитирующих разрывы артиллерийских снарядов.

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