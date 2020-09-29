29.09.2020 (07:32)
В общевойсковом объединении ВВО, дислоцированном в Забайкалье, начинается итоговая проверка
В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, начинается итоговая проверка за 2020 учебный год.
В ходе итоговой проверки будут проверены вопросы оперативной и боевой подготовки органов управления и войск, оценено морально-психологическое состояние личного состава, вопросы организации службы войск и безопасности военной службы, тылового и медицинского обеспечения и др.
При проведении итоговой проверки будут использованы методики и критерии оценки состояния войск в соответствии с новыми нормативными документами.
Во время проверки в органах управления объединения пройдут штабные тренировки и летучки в полевых условиях. Все категории военнослужащих будут оценены по физической подготовке.