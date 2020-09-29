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29.09.2020 (07:32)

В общевойсковом объединении ВВО, дислоцированном в Забайкалье, начинается итоговая проверка

В соединениях и воинских частях  общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, начинается  итоговая проверка за 2020 учебный год.

В ходе итоговой проверки будут проверены вопросы оперативной и боевой подготовки органов управления и войск, оценено морально-психологическое состояние личного состава,  вопросы организации службы войск и безопасности военной службы, тылового и медицинского обеспечения и др.

При проведении итоговой проверки будут использованы методики и критерии оценки состояния войск в соответствии с новыми нормативными документами.

Во время проверки в органах управления объединения пройдут штабные тренировки и летучки в полевых условиях. Все категории военнослужащих будут оценены по физической подготовке.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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