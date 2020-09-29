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29.09.2020 (07:29)

Мониторинг паводковой ситуации в ходе совершения полетов продолжает проводить авиация армии ВВС и ПВО ВВО

Экипажи армейской авиации объединения  ВВС и ПВО Восточного военного округа продолжают проводить мониторинг паводковой ситуации в районах с высоким риском подтопления в Хабаровском крае.

В ходе совершения полётов экипажи вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации ВВО, выполняя основные учебно-тренировочные задачи, продолжают вести мониторинг паводковой ситуации на реке Амур.

По возвращении экипажей на аэродромы постоянного базирования результаты передаются в региональные центры сбора информации, в которых организован круглосуточный мониторинг паводковой обстановки для оперативного и своевременного реагирования на её изменения, а также проводится взаимодействие с муниципальными органами власти и представителями МЧС Российской Федерации.

Кроме того, информация о паводковой обстановке поступает в управление армии ВВС и ПВО ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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