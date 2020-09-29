29.09.2020 (07:29)
Мониторинг паводковой ситуации в ходе совершения полетов продолжает проводить авиация армии ВВС и ПВО ВВО
Экипажи армейской авиации объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа продолжают проводить мониторинг паводковой ситуации в районах с высоким риском подтопления в Хабаровском крае.
В ходе совершения полётов экипажи вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации ВВО, выполняя основные учебно-тренировочные задачи, продолжают вести мониторинг паводковой ситуации на реке Амур.
По возвращении экипажей на аэродромы постоянного базирования результаты передаются в региональные центры сбора информации, в которых организован круглосуточный мониторинг паводковой обстановки для оперативного и своевременного реагирования на её изменения, а также проводится взаимодействие с муниципальными органами власти и представителями МЧС Российской Федерации.
Кроме того, информация о паводковой обстановке поступает в управление армии ВВС и ПВО ВВО.