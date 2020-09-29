29.09.2020 (07:26)
Специалисты РХБ защиты ВВО в Забайкалье провели плановую дезинфекцию объектов военного медицинского госпиталя
Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, провели плановую дезинфекцию объектов военного клинического госпиталя в городе Чита.
Военнослужащие продезинфицировали здания и внутренние помещения объектов военного госпиталя и военной поликлиники, применяя полуторапроцентный водный раствор 2/3 гипохлорита кальция. Также раствором обработали палаты, столовые. В общей сложности военнослужащие ВВО продезинфицировали более 2 тыс. квадратных метров.
К противоэпидемиологическим мероприятиям привлечено 20 военнослужащих, задействовано 3 единицы специальной техники АРС-14КМ и две машины обеспечения.
Также военные специалисты проводят мероприятия на территории воинских частей по дезинфекции и санобработке объектов военной и социальной инфраструктуры. Обрабатываются все помещения, а также прилегающая к частям территория и объекты. На контрольно-пропускных пунктах установлены пункты термометрии и дезобработки.