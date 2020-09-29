Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.09.2020 (07:26)

Специалисты РХБ защиты ВВО в Забайкалье провели плановую дезинфекцию объектов военного медицинского госпиталя

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, провели плановую дезинфекцию объектов военного клинического госпиталя  в городе Чита.

Военнослужащие продезинфицировали здания и внутренние помещения объектов военного госпиталя и военной поликлиники, применяя полуторапроцентный водный раствор 2/3 гипохлорита кальция. Также раствором обработали палаты, столовые. В общей сложности военнослужащие ВВО продезинфицировали более 2 тыс. квадратных метров.

К противоэпидемиологическим мероприятиям привлечено 20 военнослужащих, задействовано 3 единицы специальной техники АРС-14КМ и две машины обеспечения.

Также военные специалисты проводят мероприятия на территории воинских частей по дезинфекции и санобработке объектов военной и социальной инфраструктуры. Обрабатываются все помещения, а также прилегающая к частям территория и объекты. На контрольно-пропускных пунктах установлены пункты термометрии и дезобработки.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Сотрудники военной полиции и прокуратуры ВВО повысят квалификацию и обменяются опытом в ходе учебного сбора на базе ДВОКУ
В Забайкалье приступили к тренировкам снайперы ВВО
В Амурском объединении ВВО активно внедряются современные подходы совместного применения снайперов и гранатометчиков
Военнослужащие армейского корпуса ВВО приступили к учению по противодесантной обороне Курильских островов

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false