29.09.2020 (07:23)

Сотрудники военной полиции и прокуратуры ВВО повысят квалификацию и обменяются опытом в ходе учебного сбора на базе ДВОКУ

Учебный сбор с сотрудниками военной полиции и прокуратуры Восточного военного округа начался на базе Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в Амурской области. В течение недели представители этих силовых структур повысят свою квалификацию и обменяются накопленным опытом.

Сбор проходит под руководством начальника отдела военной прокуратуры ВВО полковника юстиции Михаила Шаповалова и заместителя начальника регионального управления военной полиции по ВВО подполковника Александра Фоменко.

В ходе мероприятия военнослужащих ознакомят с особенностями законодательства в военной сфере и последними изменениями в нормативных документах. Кроме того, будет проведен практический разбор с определением порядка действий в различных типовых ситуаций на местности, а также организован «круглый стол», где слушатели поделятся друг с другом наработанным опытом.

В мероприятии принимают участие свыше пятидесяти сотрудников военной полиции и прокуратуры округа.

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