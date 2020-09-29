Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.09.2020 (07:23)

Сотрудники военной полиции и прокуратуры ВВО повысят квалификацию и обменяются опытом в ходе учебного сбора на базе ДВОКУ

Учебный сбор с сотрудниками военной полиции и прокуратуры Восточного военного округа начался на базе Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в Амурской области. В течение недели представители этих силовых структур  повысят свою квалификацию и обменяются накопленным опытом.

Сбор проходит под руководством начальника отдела военной прокуратуры ВВО полковника юстиции Михаила Шаповалова и заместителя начальника регионального управления военной полиции по ВВО подполковника Александра Фоменко.

В ходе мероприятия военнослужащих ознакомят с особенностями законодательства в военной сфере и последними изменениями в нормативных документах. Кроме того,  будет проведен практический разбор с определением порядка действий в различных типовых ситуаций на местности, а также организован «круглый стол», где слушатели поделятся друг с другом наработанным опытом.

В мероприятии принимают участие свыше пятидесяти сотрудников военной полиции и прокуратуры округа.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Забайкалье приступили к тренировкам снайперы ВВО
В Амурском объединении ВВО активно внедряются современные подходы совместного применения снайперов и гранатометчиков
Военнослужащие армейского корпуса ВВО приступили к учению по противодесантной обороне Курильских островов
Противолодочные самолёты Ил-38 ТОФ в ходе учения выполнили постановку авиационных морских мин в Японском море

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false