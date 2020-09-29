29.09.2020 (07:19)

В Забайкалье приступили к тренировкам снайперы ВВО

Снайперы общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, приступили к тренировкам на мишенном поле.

Военнослужащие отрабатывают тактику действий снайпера в различных условиях обстановки, днем и ночью, а также совершенствуют навыки ведения разведки и маскировки на местности. Уровень их подготовки будет оцениваться по умению индивидуально и в составе снайперских пар действовать в тылу условного противника.

Снайперы практикуют применение в бою современных снайперских винтовок, а малозаметность и удобство в работе им обеспечивают маскировочные костюмы «Леший».

В учебном процессе активно применяются различные тактические приемы, в частности, «снайперские дуэли», а также отрабатывается поражение мишеней на максимальной прицельной дальности снайперского вооружения.

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