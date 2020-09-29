Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.09.2020 (07:16)

В Амурском объединении ВВО активно внедряются современные подходы совместного применения снайперов и гранатометчиков

В общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края, активно применяется передовой опыт для подготовки подразделений на примерах современных вооруженных конфликтов. Наибольшее развитие получают тактика действий снайперов и борьба против бронированных объектов.

Гранатометчики выполняют стрельбы парами во взаимодействии со снайперами. Каждое занятие выполняется в единой тактической обстановке, в соответствии с которой военнослужащие учатся поражать цель в динамике. Гранатометчик поражает бронеобъект, а снайпер личный состав вблизи бронеобъекта. Также практикуется поражение снайпером смотровых приборов танка. После проведения такой стрельбы боевая машина становится мишенью для гранатометчиков. Кроме того, разрабатывается мишенная обстановка под новые упражнения. Так на полигонах устанавливаются мишени, имитирующие автомобили террористов-смертников и другие цели опыта современных войн.

 Реализации новых подходов в обучении способствует новая программа боевой подготовки для подразделений, укомплектованных военнослужащими по контракту.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие армейского корпуса ВВО приступили к учению по противодесантной обороне Курильских островов
Противолодочные самолёты Ил-38 ТОФ в ходе учения выполнили постановку авиационных морских мин в Японском море
В Хабаровске состоялась торжественная встреча сотрудников военной полиции ВВО, вернувшихся после успешного выполнения задач в САР
Юнармейцы приняли участие в ликвидации последствий паводка в Хабаровске

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false