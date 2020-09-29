29.09.2020 (07:16)

В Амурском объединении ВВО активно внедряются современные подходы совместного применения снайперов и гранатометчиков

В общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края, активно применяется передовой опыт для подготовки подразделений на примерах современных вооруженных конфликтов. Наибольшее развитие получают тактика действий снайперов и борьба против бронированных объектов.

Гранатометчики выполняют стрельбы парами во взаимодействии со снайперами. Каждое занятие выполняется в единой тактической обстановке, в соответствии с которой военнослужащие учатся поражать цель в динамике. Гранатометчик поражает бронеобъект, а снайпер личный состав вблизи бронеобъекта. Также практикуется поражение снайпером смотровых приборов танка. После проведения такой стрельбы боевая машина становится мишенью для гранатометчиков. Кроме того, разрабатывается мишенная обстановка под новые упражнения. Так на полигонах устанавливаются мишени, имитирующие автомобили террористов-смертников и другие цели опыта современных войн.

Реализации новых подходов в обучении способствует новая программа боевой подготовки для подразделений, укомплектованных военнослужащими по контракту.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице