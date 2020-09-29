29.09.2020 (07:12)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО приступили к учению по противодесантной обороне Курильских островов

На Курильских островах с военнослужащими пулемётно-артиллерийского соединения армейского корпуса Восточного военного округа стартовало тактическое учение по противодесантной обороне.

В рамках подготовки к мероприятию подразделения пулемётно-артиллерийского соединения на штатной технике совершили марш на полигоны «Горячие ключи» и «Лагунное», где приступили к оборудованию инженерных заграждений и проведению мероприятий по тактической маскировке.

В ходе учения командирам всех степеней предстоит отработать вопросы управления подразделениями при ведении борьбы с незаконными вооружёнными формированиями, организации обороны в условиях применения противником средств радиоэлектронного подавления.

Кроме того, военнослужащим предстоит борьба с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) условного противника. Инженерные подразделения проведут разведку маршрутов выдвижения подразделений, выполнят мероприятия по обнаружению и обезвреживанию

«мин-ловушек».

С личным составом мотострелковых подразделений будут отработаны тактические действия при применении условным противником заминированных высокоскоростных целей.

В учении принимает участие более 1500 военнослужащих и около 200 единиц вооружения и военной техники. Для ведения разведки и корректировки огня артиллерии задействованы современные комплексы БПЛА.

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