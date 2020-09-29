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29.09.2020 (07:12)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО приступили к учению по противодесантной обороне Курильских островов

На Курильских островах с военнослужащими пулемётно-артиллерийского соединения армейского корпуса Восточного военного округа стартовало тактическое учение по противодесантной обороне.

В рамках подготовки к мероприятию подразделения пулемётно-артиллерийского соединения  на штатной технике совершили марш на полигоны «Горячие ключи» и «Лагунное», где приступили к  оборудованию инженерных заграждений и проведению мероприятий по тактической маскировке.

В ходе учения командирам всех степеней предстоит отработать вопросы управления подразделениями при ведении борьбы с незаконными вооружёнными формированиями, организации обороны в условиях применения противником  средств радиоэлектронного подавления.

Кроме того, военнослужащим предстоит борьба с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) условного противника. Инженерные подразделения проведут разведку маршрутов выдвижения подразделений, выполнят мероприятия по обнаружению и обезвреживанию
«мин-ловушек».   

  С личным составом мотострелковых подразделений будут отработаны тактические действия при  применении условным противником заминированных высокоскоростных целей.   

В учении принимает участие более 1500 военнослужащих и около 200 единиц вооружения и военной техники. Для ведения разведки и корректировки огня артиллерии задействованы современные комплексы БПЛА.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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