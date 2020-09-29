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29.09.2020 (00:42)

Противолодочные самолёты Ил-38 ТОФ в ходе учения выполнили постановку авиационных морских мин в Японском море

В Приморском крае под руководством начальника морской авиации Тихоокеанского флота полковника Андрея Костерина проводится показное летное тактическое учение с отработкой задач по сложным видам подготовки. К учению привлечено 5 экипажей противолодочных самолётов Ил-38 ТОФ.

По плану ЛТУ экипажи противолодочных самолетов Ил-38 отрабатывают задачи над акваторией Японского моря. Летчики совершенствуют навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации, осуществляют самостоятельный поиск, классификацию и слежение за подводными лодками условного противника с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения.

В рамках учения, в полигоне в заливе Петра Великого, пара противолодочных самолётов ИЛ-38 отработала задачи по постановке минных заграждений. Самолёты синхронно вышли в заданную точку и, соблюдая заданный интервал и дистанцию, произвели минометание в соответствии с утвержденной схемой.

Также в ходе учения противолодочный самолёт Ил-38 успешно атаковал практическими бомбами П-50Т мишенные позиции, оборудованные на полигоне морской авиации в районе бухты Анна в Приморском крае.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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