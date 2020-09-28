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28.09.2020 (22:03)

Академия Генштаба внедряет результаты научных исследований в образовательную деятельность

Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации внедряет результаты проведенных научных исследований в образовательную деятельность.

В 2019-2020 учебном году более 20 научно-исследовательских работ, столько же монографий, а также 16 военно-теоретических трудов нашли свое отражение в материалах различных видов занятий. Также при их разработке широко использовались аналитические обзоры, сводки и другие материалы по опыту военных конфликтов современности.

Особое внимание специалисты вуза уделили вопросам обеспечения военной безопасности государства, а также опыту борьбы с международным терроризмом на Ближнем Востоке.

Военная академия Генштаба — одно из старейших военно-учебных заведений, в котором обучаются генералы, адмиралы и старшие офицеры Вооруженных Сил, других министерств и ведомств, иностранных армий, а также ведутся научные исследования, направленные на повышение обороноспособности Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное образование
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