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28.09.2020 (21:03)

В войсковом храме учебного центра подготовки младших специалистов ЗВО состоялось таинство крещения

В Ленинградской области в войсковом храме учебного центра подготовки младших специалистов Западного военного округа состоялось таинство крещения.

Ритуал провел помощник командира центра по работе с верующими военнослужащими  протоиерей Анатолий Щербатюк. В таинстве приняли участие около 10 военнослужащих по призыву.

Таинство было приурочено к празднику Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, или Крестовоздвижения. Праздник отмечается Русской православной церковью и относится к числу 12 важных церковных праздников. Однако это единственный из двунадесятых праздников, который не связан с событиями земной жизни Христа и Богородицы. Считается, что события, которым посвящено Крестовоздвижение, произошли спустя 300 лет после описанного в Новом Завете распятия Христа. 

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ
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