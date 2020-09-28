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28.09.2020 (19:46)

Военнослужащие ЗВО приняли участие в церемонии открытия памятника сапёрам Великой Отечественной войны в Ленинградской области

Военнослужащие Западного военного округа приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника сапёрам Великой Отечественной войны в Ленинградской области.

На территории бывшей деревни Поречье Кировского района Ленинградской области участники поискового отряда «Старая Гвардия», Центра патриотического воспитания молодёжи «Дзержинец» организовали открытие памятника воинам 2-й гвардейской отдельной инженерной бригады Волховского фронта, участвовавших в Мгинской наступательной операции.

Военнослужащие Западного военного округа возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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