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28.09.2020 (19:42)

Юнармейцы Санкт-Петербурга опробовали шлюпки и сап-серфинг в Неве

Воспитанники подшефных Западному военному округа отрядов Добровольного российского детско-юношеского движения «Юнармия» в Санкт-Петербурге опробовали навыки управления шлюпками и сап-серфинг.

На реке Нева юнармейцы со всего Санкт-Петербурга соревновались в умении управлять шлюпками Ял-6, Ял-2 и сапами. Опытные инструкторы от Ассоциации гребно-парусных судов и Центра патриотического воспитания молодёжи «Дзержинец» после теоретических занятий помогли в практике управления шлюпками и сапами.

Также были проведены занятия по армрестлингу, гиревому спорту и перетягиванию каната в разных возрастных и весовых категориях.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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