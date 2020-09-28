28.09.2020 (19:38)

Военные ЦВО отработали штурм заминированного зданий на учении в Удмуртии

Военнослужащие инженерных подразделений Центрального военного округа отработали штурм заминированного здания на учении в Удмуртской Республике.

По замыслу учения, противник у подходов к дому установил минно-взрывные заграждения, заняв оборону внутри здания. Штурмовые подразделения проделали проход в минно-взрывном заграждении на подступах к объектам атаки, прикрыли огнем из вооружения БТР-82А и стрелкового оружия штурмовую группу, а также подавили огневые точки «противника». В свою очередь инженеры-штурмовики провели зачистку здания, в ходе которой ликвидировали обороняющегося условного противника, а саперы разминировали самодельные взрывные устройства.

В учении приняли участие более 500 военнослужащих и свыше 20 единиц боевой и специальной техники.

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