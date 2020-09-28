Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.09.2020 (19:38)

Военные ЦВО отработали штурм заминированного зданий на учении в Удмуртии

Военнослужащие инженерных подразделений Центрального военного округа отработали штурм заминированного здания на учении в Удмуртской Республике.

По замыслу учения, противник у подходов к дому установил минно-взрывные заграждения, заняв оборону внутри здания. Штурмовые подразделения проделали проход в минно-взрывном заграждении на подступах к объектам атаки, прикрыли огнем из вооружения БТР-82А и стрелкового оружия штурмовую группу, а также подавили огневые точки «противника». В свою очередь инженеры-штурмовики провели зачистку здания, в ходе которой ликвидировали обороняющегося условного противника, а саперы разминировали самодельные взрывные устройства.

В учении приняли участие более 500 военнослужащих и свыше 20 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Сибири мотострелки на БМП уничтожили превосходящие силы условного противника
В соединении ПВО ЦВО в Свердловской области проведено заключительное учение боевых расчетов ЗРС С-300 перед перевооружением на С-400
Военнослужащие ЦВО отработали уничтожение маневренных целей на учении под Екатеринбургом
В Сибири военные инженеры обезвредили мины и фугасы на маршруте движения бронетехники

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false