29.09.2020 (02:00)

Сотрудники военной автоинспекции провели занятия по безопасности дорожного движения с военнослужащими дальней авиации

В Калужской области на базе тяжёлого бомбардировочного авиационного полка в рамках правового часа была организована встреча личного состава с представителями военной автомобильной инспекции и Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Основное внимание было уделено отработке действий водителей автомобильной и специальной техники в сложных метеорологических условиях, с учётом перехода на эксплуатацию техники в зимнем периоде. Для водителей и инженерно-технического состава были проведены инструкторско-методические занятия с демонстрацией фильмов по организации внутренней службы в парках воинских частей, порядку оформления разрешений и допуска на перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также личного состава.

Все участники проводимой конференции могли задать интересующие вопросы.

Данные мероприятия проведены с целью снижения уровня происшествий на дорогах с участием военнослужащих и повышения профессионального мастерства военных водителей.

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