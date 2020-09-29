Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.09.2020 (02:00)

Сотрудники военной автоинспекции провели занятия по безопасности дорожного движения с военнослужащими дальней авиации

В Калужской области на базе тяжёлого бомбардировочного авиационного полка в рамках правового часа была организована встреча личного состава с представителями военной автомобильной инспекции и Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Основное внимание было уделено отработке действий водителей автомобильной и специальной техники в сложных метеорологических условиях, с учётом перехода на эксплуатацию техники в зимнем периоде. Для водителей и инженерно-технического состава были проведены инструкторско-методические занятия с демонстрацией фильмов по организации внутренней службы в парках воинских частей, порядку оформления разрешений и допуска на перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также личного состава.

Все участники проводимой конференции могли задать интересующие вопросы.

Данные мероприятия проведены с целью снижения уровня происшествий на дорогах с участием военнослужащих и повышения профессионального мастерства военных водителей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В подмосковном Щелкове прошел офицерский бал ВКС
Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк
В Ленинградской области завершились соревнования на лучшее инженерное отделение объединения ВВС и ПВО
В Амурской области экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс выполнили полеты в условиях метеорологического минимума

Метки:
ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false