28.09.2020 (23:59)

Масштабное командно-штабное учение РВСН пройдет в Иркутской области

Более 3 тыс. военнослужащих РВСН и около 300 единиц техники будут задействованы в масштабном командно-штабном учении с Иркутским ракетным соединением.

В ходе учения планируется отработка обширного перечня задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и, выполнению учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий условных диверсионно-разведывательных формирований в районах дислокации войск.

В командно-штабном учении будут задействованы около десяти образцов современной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, РХБ защиты.

Для поиска и борьбы с ДРФ применяются вертолёты армейской авиации и боевые противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М», оснащённые беспилотными летательными аппаратами.

Для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования применяется новейшая машина дистанционного разминирования (МДР) «Листва».

В учении на качественно новом уровне будут отрабатываться вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями ЦВО.

Иркутское ракетное соединение полностью перевооружено на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

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