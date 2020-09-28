28.09.2020 (23:59)
Масштабное командно-штабное учение РВСН пройдет в Иркутской области
Более 3 тыс. военнослужащих РВСН и около 300 единиц техники будут задействованы в масштабном командно-штабном учении с Иркутским ракетным соединением.
В ходе учения планируется отработка обширного перечня задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и, выполнению учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий условных диверсионно-разведывательных формирований в районах дислокации войск.
В командно-штабном учении будут задействованы около десяти образцов современной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, РХБ защиты.
Для поиска и борьбы с ДРФ применяются вертолёты армейской авиации и боевые противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М», оснащённые беспилотными летательными аппаратами.
Для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования применяется новейшая машина дистанционного разминирования (МДР) «Листва».
В учении на качественно новом уровне будут отрабатываться вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями ЦВО.
Иркутское ракетное соединение полностью перевооружено на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».