28.09.2020 (18:51)

В Венгрии состоялось перезахоронение останков советских воинов

В г. Палхаза, область Боршод-Абауй-Земплен, республика Венгрия состоялось согласованное с российской стороной перезахоронение на городское кладбище останков советских воинов, ранее покоящихся в центре города.

С российской стороны в церемонии участвовали сотрудники Представительства Министерства обороны Российской Федерации (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии Ю.Пойда и В.Попиней, вице-консул Генерального консульства Российской Федерации в Дебрецене И.Зуев, сотрудники аппарата Военного и военного-воздушного атташе Российской Федерации в Венгрии.

Церемония, организованная Военно-историческим институтом и музеем Минобороны Венгрии, была проведена на высоком организационном уровне в духе почитания памяти подвига советских солдат, погибших во Второй мировой войне.

В завершение мероприятия протоирей Кирилл Татарка отслужил поминальный молебен по погибшим советским воинам, к монументу были возложены венки.

Перенос российского (советского) воинского захоронения на городское кладбище г. Палхаза состоялся в соответствии с межправительственным российско-венгерским соглашениям об увековечении памяти павших военнослужащих и гражданских жертв войн и о статусе захоронений. Церемония подтвердила высокий уровень российско-венгерского сотрудничества в военно-мемориальной сфере.

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