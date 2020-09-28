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28.09.2020 (18:42)

Оркестр Военной академии РХБ защиты выступил с концертной программой для ветеранов в Костроме

Военный оркестр Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко выступил с концертной программой перед ветеранами и тружениками тыла, в преддверии Дня пожилого человека.

Музыканты под управлением заслуженного работника культуры РФ подполковника Эдуарда Клейна исполнили военные марши, песни советских композиторов, танцевальную музыку прошлых лет. Прозвучали произведения Бориса Диева, Александра Цфасмана, Матвея Блантера, Даниила Покрасс, Евгения Доги, Витторио Монти и др.

Концерт прошел под открытым небом на территории Октябрьского геронтологического центра города Костромы.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска
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