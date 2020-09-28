28.09.2020 (18:39)

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВМФ готов к отопительному периоду

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заслушал начальников профильных управлений Главного командования ВМФ о готовности к отопительному периоду.

Как было доложено Главкому ВМФ на совещании, - Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВМФ полностью готов подать тепло в воинские части и соединения, дислоцирующиеся

в 14 субъектах Российской Федерации – Камчатского, Краснодарского, Приморского краев, Архангельской, Калининградской, Калужской, Ленинградской, Московской, Мурманской областей, Ненецкого и Еврейского автономных округов.

Профилактические работы и подготовка объектов к зиме произведена в срок и с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Обслуживаемые фонды Филиала полностью готовы к отопительному сезону 2020/2021 гг.

Как было отмечено на совещании: «Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВМФ под руководством начальника А.А.Алексеева в ходе подготовки к отопительному сезону 2020/2021гг. подготовил более 387 тыс. км инженерных сетей, 840 зданий и сооружений, 142 коммунальных объекта. Планово-предупредительные ремонты прошли на 42 котельных. В полном объеме созданы запасы резервного топлива. Проведены противоаварийные тренировки. Сформирован аварийный запас ремонтно-восстановительных средств, комплектов, оборудования, трубной продукции и других материально-технических средств. Подготовлены аварийно-восстановительные бригады, обеспеченные специализированной техникой, оборудованием и средствами малой механизации».

Во всех структурных подразделениях Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВМФ работают оперативно-диспетчерские службы, для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций создано

7 аварийно-ремонтных бригад более 105 человек, которые укомплектованы необходимым инструментом, средствами малой механизации, автотранспортом, специальной и инженерной техникой.

В северных регионах (Архангельская область и Мурманская области) уже осуществляется подача тепла в воинские части и объекты жилого фонда. В городе Санкт-Петербург, в соответствии с распоряжением комитета

по энергетике, начато периодическое протапливание, с 17 сентября обеспечены теплоснабжением социально-значимые объекты, такие как госпиталя и учебные заведения.

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