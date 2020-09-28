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28.09.2020 (20:00)

Преподаватель Нахимовского военно-морского училища победил в чемпионате России по гиревому спорту

Преподаватель Нахимовского военно-морского училища Джони Бенидзе занял лидирующую позицию в чемпионате России по гиревому спорту.

В Санкт-Петербурге проходил Чемпионат России по гиревому спорту, в котором приняли участие более 300 спортсменов из 40 регионов России. В составе сборной г. Санкт-Петербурга в Чемпионате принял участие старший преподаватель отдельной дисциплины (физическая культура) Нахимовского военно-морского училища Бенидзе Джони Бадриевич. Он выступил в весовой категории до 63 кг в классическом двоеборье среди мужчин с результатом 220 очков в сумме двух видов (классический толчок гирь - 140 подъемов и рывок гири - 160 подъемов, вес гирь 32 кг). С отрывом в 15 очков Джони Бенидзе занял лидирующую позицию и стал чемпионом России.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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