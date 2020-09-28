28.09.2020 (18:35)

Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк

Сегодня, в 14 часов 20 минут по московскому времени, с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» с блоком космических аппаратов связи «Гонец-М» и космическими аппаратами попутной полезной нагрузки.

Все предстартовые операции и старт ракеты «Союз-2» прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления Воздушно-космических сил осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.

Через две минуты после старта ракета-носитель «Союз-2» была взята

на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Германа Титова Космических войск ВКС.

В расчетное время разгонный блок «Фрегат» штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2» и спустя несколько часов успешно вывел космические аппараты на расчетную орбиту.

После выведения на орбиту космические аппараты «Гонец-М» были приняты на управление заказчиком, который будет управлять ими в процессе орбитального полета.

Специалисты Главного испытательного космического центра им. Германа Титова провели операции по сведению с орбиты разгонного блока «Фрегат».

После выведения на орбиту космических аппаратов и завершения операций по сведению с орбиты разгонного блока офицеры Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о выведенных на орбиту космических аппаратах, и приступили к анализу и обработке информации о новых космических объектах для принятия их на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.

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