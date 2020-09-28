28.09.2020 (18:31)

В Военно-медицинской академии прошел пятый курс по хирургии повреждений «СМАРТ»

В Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова состоялся пятый учебно-практический курс по хирургии повреждений «СМАРТ» (Современные Методы и Алгоритмы лечения Ранений и Травм), охватывающий все аспекты оказания помощи при тяжелых ранениях и травмах.

В организации мероприятия приняли участие преподаватели кафедры военно-полевой хирургии, оперативной хирургии (с топографической анатомией), специалисты Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, Национальной службы санитарной авиации, а также сотрудники научно-исследовательской лаборатории военной хирургии ВМедА.

Курс прошел в трехдневном формате с обновленной программой. Первый день был проведен в Симуляционном центре академии. Со вступительным словом выступил заместитель начальника академии по учебной и научной работе генерал-майор медицинской службы профессор Б.Н. Котив. Заведующий кафедрой ВПХ профессор И.М. Самохвалов, доцент кафедры А.В. Гончаров и врач-хирург Н.В. Дмитриев сделали первые вводные доклады, посвященные концепции данного курса. Преподаватель кафедры В.А. Рева провел демонстрацию первичного протокола обследования тяжелопострадавшего на манекене.

В ходе основной части курса одновременно на 5 операционных столах 20 военных и гражданских хирургов под руководством преподавателей выполняли наиболее важные жизнеспасительные оперативные вмешательства при травмах и ранениях шеи, груди, живота, таза, конечностей, такие как доступы к магистральным сосудам шеи и конечностей, шов и временное протезирование магистральных артерий, внешняя фиксация переломов и фасциотомия, внебрюшинная тампонада таза, лапаротомия и ревизия аорты и нижней полой вены, удаление почки и селезенки, шов и тампонада печени, торако- и стернотомия, резекция и удаление легкого, фенестрация перикарда, шов раны сердца, эндоваскулярная баллонная окклюзия аорты и многие другие.

Следующий учебно-практический курс по хирургии повреждений «СМАРТ» планируется к проведению 1-3 октября 2020 года.

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