28.09.2020 (19:00)

Совет Ассоциации военно-морских музеев обсудил в Санкт-Петербурге перспективы развития музейного дела

В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого (ЦВММ) прошло очередное плановое заседание Совета Ассоциации военно-морских музеев под председательством Президента Ассоциации, директора ЦВММ Руслана Нехая.

Обращаясь к участникам заседания, Руслан Нехай особо отметил, что даже в условиях противоэпидемических ограничений организации-члены Ассоциации военно-морских музеев не прекращали свою деятельность. На сайте Центрального военно-морского музея размещались виртуальные экскурсии по его экспозиции, проходили онлайн-трансляции открытия выставок, продолжалась издательская деятельность.

Свидетельство активного развития Ассоциации военно-морских музеев стало и положительное рассмотрение в ходе заседания десяти новых заявок на членство в Ассоциации. В числе претендентов были музеи из Москвы, Севастополя, Ломоносова, Воронежа и других городов.

На заседании также был рассмотрен ход подготовки к VII Коллегии музеев военно-морской направленность, проведение которой планируется в феврале 2021 года.

Решение о создании Ассоциации военно-морских музеев приняли 3 декабря 2014 года участники проходившей в ЦВММ Коллегии музеев военно-морской направленности. Основной целью Ассоциации является объединение военно-морских музеев и музейных образований Военно-Морского Флота Российской Федерации, музеев военно-морской направленности других ведомств, организаций, а также физических лиц, в том числе зарубежных, для консолидации усилий по совершенствованию работы по сохранению, приумножению и пропаганде военно-морского исторического наследия в его музейной форме.

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