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28.09.2020 (18:27)

Военные комиссариаты на Юге России готовы к осеннему призыву

Военные комиссариаты на Юге России завершили практические мероприятия по подготовке к осеннему призыву на военную службу, который стартует 1 октября 2020 года.

Сотрудниками военкоматов уточнены и утверждены графики работы призывных и медицинских комиссий, списки призывных ресурсов, проведены организационные заседания призывных комиссий и сборы с должностными лицами, обеспечивающими призывную кампанию.

Уже сейчас отобраны граждане, подлежащие призыву на военную службу. В различные рода и виды войск будут направлены новобранцы, многие из которых имеют высшую категорию годности по здоровью — А1.

Во всех военных комиссариатах приняты дополнительные меры по профилактике распространения вирусных инфекций. Призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов.

Помимо этого, усилены режимы проветривания, предусмотрена регулярная дезинфекция помещений и мест общего пользования. Перевозка граждан на призывные и сборные пункты будет осуществляться с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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