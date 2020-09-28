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28.09.2020 (18:27)

ДОСААФ Прибайкалья провело спартакиаду среди допризывной молодежи

На базе учебного авиационного центра ДОСААФ России в селе Оёк Иркутского района прошли состязания областного этапа спартакиады среди молодежи допризывного возраста, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Борьбу за награды вели 13 команд из высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций области.

В программу соревнований были включены выполнение нормативов комплекса ГТО, преодоление военизированной полосы препятствий, сборка и разборка автомата, а также совершение парашютных прыжков с высоты 900 метров.

Первое место заняла команда Иркутского государственного университета, второе – студенты Иркутского национального исследовательского технического университета. Бронза досталась команде из Усть-Ордынского медицинского колледжа имени М.Ш.Шобогорова.

Министр по молодежной политике Иркутской области Егор Луковников отметил особую значимость ДОСААФ Прибайкалья, его структурных подразделений в патриотическом формировании личности молодых людей и их подготовке к военной службе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-патриотическое воспитание , ДОСААФ
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