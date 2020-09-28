28.09.2020 (18:20)

Робот по имени SKILLS дал старт юнармейской смене в Краснодарском крае

В Краснодарском крае наступила юнармейская пора. ВДЦ «Смена» принял 250 участников Движения на особую — инновационно-техническую смену «ЮНТЕХ». Причем, почувствовать тематику, мальчишки и девчонки смогли уже на церемонии открытия — ведущим торжественной части стал робот по имени SKILLS.

Ребят ждут увлекательные мастер-классы, занятия, лекции и семинары, которые познакомят подростков с профессиями программиста, инженера, робототехника и конструктора.

«Участники смены, которая продлится две недели - мальчишки и девчонки в возрасте от 11 до 17 лет. Это тот самый пытливый возраст, когда хочется не только познавать, но и создавать невероятные вещи своими руками. Юные инженеры, конструкторы и создатели не только получат знания в лагере, но и смогут создать произведения технической мысли», - рассказал начальник Главного штаба Юнармии летчик-космонавт Роман Романенко.

Полученные навыки выпускники «ЮНТЕХА» покажут на демонстрационном экзамене по стандартам Worldskills.

Со слов юнармейца Павла Томаревского, выбор перед ним стоит не простой. Образовательные занятия пройдут по таким направлениям, как лазерные технологии, мобильная робототехника, прототипирование, инженерный дизайн (CAD), альтернативная энергетика, инженерия космических систем, управление железнодорожным транспортом, ремонт и обслуживание автомобилей, лабораторный химический анализ.

«Это здорово, что есть возможность пройти обучение компетенциям центра профмастерства, параллельно не оставляя занятия спортом. В «Юнармейских играх», которые пройдут под конец смены, я планирую занять призовое место. Потому что считаю, что можно успевать все - быть и умным, и сильным. Что я хуже робота SKILLSа чтоли?», - поделился Павел.

Торжественная церемония открытия смены завершилась праздничным салютом. Совсем скоро юнармейцам представится возможность воспроизвести его в Граффити Победы, которое пройдет в рамках Всероссийского проекта «Дорога Памяти». Не так давно композиция на тему Великой Отечественной войны появилась в лагере «Орленок». Арт-объекты от Юнармии направлены на сохранение исторической памяти.

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