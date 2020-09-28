28.09.2020 (18:20)

В Хабаровске состоялась торжественная встреча сотрудников военного полиции ВВО, вернувшихся после успешного выполнения задач в САР

Соединения и воинские части Южного военного округа (ЮВО), возвращаются в пункты постоянной дислокации после проведения стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020».

Колонны военной техники совершают марши комбинированным способом. Часть техники перемещается своим ходом по дорогам общего пользования, а часть на железнодорожных составах. Всего планируется отправка более 50-ти железнодорожных эшелонов, включающих около 1,5 тысяч вагонов.

В местах отправки и встречи колонн организованы пункты управления в составе специалистов медицинской службы и сотрудников военной полиции.

На пути следования будут отрабатываться вопросы ведения противовоздушной обороны, борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника, а также всестороннего обеспечения марша.

В ходе учения были оценены действия командного состава соединений по планированию и проведению наступательных и оборонительных действий подчиненных подразделений в условиях пустынной местности, управлению силами и средствами с использованием современных автоматизированных систем и средств связи.

Справочно:

СКШУ «Кавказ-2020» прошло в период с 21 по 26 сентября 2020 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации на территории Южного военного округа и стало в текущем году завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной (боевой) подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе учения были отработаны вопросы применения группировок войск (сил) коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе Российской Федерации.

В рамках СКШУ «Кавказ-2020» задачи в море выполняли более 20 кораблей и катеров Черноморского флота, в том числе: флагман флота гвардейский ракетный крейсер «Москва», сторожевой корабль «Пытливый», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Азов» и «Новочеркасск», ракетные катера «Набережные Челны», «Ивановец», «Шуя» и «Р-60», а также ракетный корабль на воздушной подушке «Самум».

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