28.09.2020 (18:15)

В Хабаровске состоялась торжественная встреча сотрудников военной полиции ВВО, вернувшихся после успешного выполнения задач в САР

В аэропорту Хабаровск-Новый состоялась торжественная встреча сотрудников военной полиции Восточного военного округа, вернувшихся после выполнения задач в САР.

По традиции военнослужащих встретили «хлебом-солью» девушки – артисты Ансамбля песни и пляски Восточного военного округа.

От лица командующего войсками Восточного военного округа и Военного совета округа с успешным выполнением поставленных задач и возвращением домой военных полицейских поздравил заместитель командующего войсками округа по военно-политической работе полковник Александр Манаков.

Прямо у самолета состоялась торжественная церемония награждения ведомственными наградами и ценными подарками отличившихся военнослужащих.

Личный состав военной полиции ВВО, находясь в командировке, обеспечивал безопасность при проведении гуманитарных акций, осуществлял патрулирование, а также выполнял задачи по охране российских военных объектов.

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