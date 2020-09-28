28.09.2020 (18:15)
В Хабаровске состоялась торжественная встреча сотрудников военной полиции ВВО, вернувшихся после успешного выполнения задач в САР
В аэропорту Хабаровск-Новый состоялась торжественная встреча сотрудников военной полиции Восточного военного округа, вернувшихся после выполнения задач в САР.
По традиции военнослужащих встретили «хлебом-солью» девушки – артисты Ансамбля песни и пляски Восточного военного округа.
От лица командующего войсками Восточного военного округа и Военного совета округа с успешным выполнением поставленных задач и возвращением домой военных полицейских поздравил заместитель командующего войсками округа по военно-политической работе полковник Александр Манаков.
Прямо у самолета состоялась торжественная церемония награждения ведомственными наградами и ценными подарками отличившихся военнослужащих.
Личный состав военной полиции ВВО, находясь в командировке, обеспечивал безопасность при проведении гуманитарных акций, осуществлял патрулирование, а также выполнял задачи по охране российских военных объектов.