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28.09.2020 (17:20)

В РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова прошел учебно-методический сбор со специалистами физподготовки ВДВ

На базе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова завершился учебно-методический сбор специалистов физической подготовки Воздушно-десантных войск.

Участники сбора, представляющие все соединения, воинские части и учреждения ВДВ, учились правильно проводить физическую подготовку десантников, проверять её уровень и совершенствовать мастерство.

«Основной целью сбора являлся анализ состояния физической подготовки и спортивно-массовой работы в воинских частях ВДВ за текущий учебный год и постановка задач на следующий, – отметил помощник командующего Воздушно-десантными войсками по физической подготовке – начальник группы полковник Рустам Юлдашев. - Однако не только теоретические вопросы стояли на повестке сбора, также была проведена и практическая проверка уровня профессиональной подготовленности самих специалистов физподготовки ВДВ, ведь готовить элиту Российской армии должны самые высококлассные профессионалы».

В первый день сбора были вручены грамоты и благодарности Министра обороны Российской Федерации по итогам физической подготовки и спортивно-массовой работы в Вооруженных Силах Российской Федерации. После чего были представлены несколько тематических докладов и проведен круглый стол по наиболее проблемным вопросам физической подготовки в Воздушно-десантных войсках.

За время сбора участники смогли не только провести анализ текущей практики подготовки, но и выработать единый подход к организации, проведению и подведению итогов состояния физической готовности, организации и проведению горной подготовки, к оформлению текущей и периодической документации, также были поставлены задачи на 2021 учебный год.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное училище , Военное образование , Физподготовка , Воздушно-десантные войска
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