28.09.2020 (17:55)

Противотанковые и инженерные подразделения Тульского соединения ВДВ сорвали наступление бронегруппы условного противника в рамках ТСУ

На полигоне Коломенский в Рязанской области в рамках стартовавшей сегодня в Воздушно-десантных войсках итоговой проверки за 2020 учебный год проведено тактико-специальное учение по совместным действиям противотанкового резерва и подвижного отряда инженерных заграждений Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения.

По замыслу учения, условный противник, вводом в бой общевойскового резерва, пытался прорвать оборону десантников. Командиром соединения было принято решение на постановку минных заграждений и введении в бой противотанкового резерва на участке прорыва бронетехники условного противника.

В ходе практических действий была отработана тактика применения подвижного отряда заграждений с установкой минных заграждений (путем выкладки на грунт противотанковых мин гусеничным минным заградителем (ГМЗ) на базе БТР-Д) на возможном участке прорыва условного противника, а также применение противотанкового резерва с практическим пуском ракет из установок ПТУР «Конкурс» и «Фагот».

Всего в учении было задействовано более 500 военнослужащих и 30 единиц боевой и специальной техники противотанковых и инженерных подразделений Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения.

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