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28.09.2020 (17:53)

В Сибири мотострелки на БМП уничтожили превосходящие силы условного противника

Военнослужащие мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа в ходе учения в Алтайском крае уничтожили превосходящие силы условного противника.

По замыслу учения, военнослужащие разведывательного подразделения с помощью беспилотных аппаратов «Орлан-10» обнаружили движущуюся в направлении командного пункта колонну бронетехники условного противника, на удалении более 20 километров. Экипажи боевых машин выдвинулись в заданный район и заняли оборону на маршруте наступления.  Одновременной стрельбой из БМП-1 с дистанции от 1000 до 1200 метров мотострелковые подразделения уничтожили бронеобъекты условного противника, а из стрелкового оружия подавили его живую силу.

Кроме того, механики-водители отработали навыки экстремального вождения на бронированных машинах пехоты с преодолением водных и естественных преград.

В учении были задействованы более 500 военнослужащих и более 40 единиц специальной и военной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Центральный военный округ
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