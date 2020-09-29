29.09.2020 (01:00)

В подмосковном Щелкове прошел офицерский бал ВКС

В Центральном Дворце культуры города Щелково прошел офицерский бал Воздушно-космических сил «Сердце – даме, честь – никому!».

«Как и столетие назад, продолжая традиции культурной общественной жизни, в этот вечер мы чествуем русских офицеров, мы гордимся историей нашего Отечества и признаемся ему в любви», – сказал в своем выступлении начальник Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил заслуженный работник культуры Владимир Лужбин.

В этом году событие было посвящено 75-й годовщине Великой Победы.

Офицеры в парадной форме, девушки в вечерних платьях танцевали вальс, польку и полонез под музыкальное сопровождение духового оркестра Театрально-концертного центра «Щелковский театр» под управлением Александра Базелюка.

Особым подарком для бала стало выступление победительницы финала музыкального конкурса ВКС «И звезды становятся ближе...» Анастасии Ивониной.

Ведущими этого красочного действия в этот день стали заведующий методическим кабинетом ЦОК ВКС Сергей Лашманов и лауреат международных и всероссийских конкурсов эстрадной и военно-патриотической песни сержант центра управления объединения ПВО-ПРО ВКС Анна Лазовская.

По окончании бальной церемонии все кавалеры вручили своим дамам цветы.

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