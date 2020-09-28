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28.09.2020 (17:22)

Легкоатлеты ЦСКА завоевали пять медалей на чемпионате России по эстафетному бегу

В Адлере завершились чемпионат и Первенство России среди юниоров и юниорок U20 по эстафетному бегу. По итогам соревнований армейские спортсмены завоевали одну золотую и четыре бронзовые награды.

Старший лейтенант Антонина Кривошапка, выступая в составе команды Волгоградской области (Кривошапка, Юлия Кученева, Анастасия Жолобова и Анастасия Герасимова), с результатом 3 минуты 37,61 секунды заняла на старте чемпионата России по эстафетному бегу в эстафете 100+200+400+800 м третье место.

Победу, показав время 3 минуты 36,3 секунды, одержали спортсменки из Курской области. На вторую ступень пьедестала почета поднялись представительницы Иркутской области – 3 минуты 36,85 секунды.

Рядовые спортивной роты Центрального спортивного клуба Армии Глеб Егоров и Антон Балыкин в составе команды Свердловской области (Егоров, Балыкин, Рудольф Верховых, Семен Ионов) стали третьими в эстафете 100+200+400+800 м среди мужчин, показав время 3 минуты 11,19 секунды.

Первенствовали в мужской эстафете спортсмены, представляющие Белгородскую область, - 3 минуты 8,73 секунды. Серебряными призерами чемпионата страны стали спортсмены из Санкт-Петербурга, показавшие результат 3 минуты 11,13 секунды.

В заключительный соревновательный день определились призеры в эстафетном беге 4х100 м с барьерами у женщин и 4х110 м с барьерами у мужчин.

Ирина Баулина в составе команды Воронежской области (Байлина, Юлия Бабкина, Алина Бозюкова и Эмилия Тангара) с результатом 1 минута 0,21 секунды заняла третье место в эстафетном беге 4х100 м с барьерами. Команда армейской спортсменки уступила коллективам из Санкт-Петербурга, показавшим результаты 55,95 и 58,75 секунды.

Единственное «золото» на этом турнире армейскому клубу принес рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Олег Спиридонов. Выступая в составе команды Санкт-Петербурга (Спиридонов, Сергей Солодов, Артем Васильев и Даниил Робертов), армеец первенствовал в эстафетном беге 4х110 м с барьерами. Показав результат 58,09 секунды, команда Спиридонова обогнала представителей Кемеровской (59,62 секунды) и Московской (1 минута 3,06секунды) областей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Соревнования , ЦСКА , Спорт
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