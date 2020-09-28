28.09.2020 (17:13)

В Карелии командующий ЗВО передал рассекреченные документы о погибшем фронтовике его дочери

В Республике Карелия командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев передал рассекреченные материалы из личного дела старшего лейтенанта Леонида Медведева, погибшего в годы Великой Отечественной войны, его дочери.

«Подвиги павших на фронтах Великой Отечественной войны должны быть увековечены! Родные и близкие, вся страна должна знать и гордиться героями! Работа по передаче родственникам рассекреченных материалов о боевом пути фронтовиков будет продолжена», - отметил генерал-полковник Александр Журавлев.

В ответном слове Валентина Голованова поблагодарила командующего ЗВО за помощь в установлении судьбы своего отца. Старший лейтенант Леонид Медведев, проходя службу в подразделении контрразведки «СМЕРШ», погиб в бою 20 июля 1944 года, спасая раненого командира.

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