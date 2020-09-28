28.09.2020 (17:00)

В Ленинградской области завершились соревнования на лучшее инженерное отделение объединения ВВС и ПВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Ленинградской области завершились соревнования на лучшее инженерное отделение объединения ВВС и ПВО

В Ленинградской области на базе отдельного инженерно-саперного батальона Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа завершились соревнования на лучшее инженерное отделение.

В рамках первенства команды инженерно-саперных отделений соединений и воинских частей объединения выполнили нормативы по преодолению зараженного участка местности, разминированию дороги, погрузке грунта с помощью экскаватора ЭОВ-4421, погрузочно-разгрузочным работам на автомобильном кране КС-45719, преодолению разрушенного участка дороги на бульдозере ДЗ-110, а также по движению в составе колонны специальной инженерной техники.

Элементы конкурсной программы выполнялись на специально подготовленной площадке.

Кроме того, были оценены навыки командиров инженерных-сапёрных отделений по организации инженерных работ, составлению карточек инженерной разведки местности и правильность изложения боевого приказа.

«На протяжении трех лет в нашем объединении проводятся соревнования на лучшее инженерно-позиционное отделение. Данное мероприятие направлено на повышение полевых навыков, боевых и профессиональных качеств военнослужащих, а также обмен опытом между специалистами инженерных подразделений. В связи особенностями выполнения задач инженерного обеспечения, все большее внимание уделяется инженерным войскам объединения», – отметил начальник инженерной службы соединения ПВО подполковник Сергей Калинкин.

Объективную оценку действий отделений будет осуществлять комиссия, состоящая из начальников инженерных служб соединений Ленинградской армии ВВС и ПВО. Главным руководителем мероприятия выступил начальник инженерных войск Западного военного округа генерал-майор Бахтияр Набиев.

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