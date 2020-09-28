28.09.2020 (16:56)

Команда ВИФКа – двукратный обладатель Кубка ВС РФ по регби-7

В эти выходные на территории Олимпийского комплекса «Лужники» во второй раз прошёл розыгрыш Кубка Вооружённых Сил Российской Федерации по регби-7 между командами вузов Министерства обороны РФ. Как и год назад, сильнейшей командой турнира стали представители Военного института физической культуры (ВИФК).

Весь день на стадионе южного спортивного ядра Олимпийского комплекса «Лужники» проводились матчи плей-офф турнира. Перед ключевыми матчами прошла церемония открытия финальных игр Кубка Вооружённых Сил Российской Федерации по регби-7. Рота почётного караула вынесла флаги команд, а для зрителей выступили военный оркестр и ансамбль барабанщиков. После этого на поле появились почётные гости-организаторы турнира, которые обратились к зрителям турнира с речью.

«Этот турнир у нас второй по счету и проводится он с не меньшим накалом и хорошей спортивной борьбой. Я хочу искренне поблагодарить организаторов этого спортивного праздника - Федерацию регби России, представителей ВДВ, западного военного округа и, конечно, представителей ЦСКА. Самое главное для нас - это радость в глазах спортсменов. Регби пришло в Вооруженные Силы всерьёз и надолго. Искренне желаю всем спортсменам удачи и пускай победит сильнейший», – отметил начальник Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Андрей Зыков.

«Действительно, в эти дни вы показываете настоящую бескомпромиссную игру, страсть, уважение. Все это вы демонстрируете на спортивных полях. Как вы слышали ранее, у нашего вида спорта есть все возможности войти в программу Спартакиады Вооружённых Сил, развиваться и дальше, но база, на которой мы стоим - это абсолютное уважение. Удачи, друзья! И пусть победит сильнейший», - обратился к участникам член Высшего совета Федерации регби России, президент Фонда по развитию регби в Вооружённых Силах и силовых структурах РФ, президент регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин.

Сразу по окончании церемонии начался матч за 3 место между Черноморским высшим военно-морским училищем и Балтийским Военно-морским институтом. Калининградцы в начале августа завоевали Кубок главнокомандующего ВМФ России и по праву считались фаворитами противостояния. Команда быстро подтвердила этот статус, выйдя вперёд уже на второй минуте встречи. Однако затем команда под руководством Бориса Воронцова собралась и буквально перевернула игру с ног на голову. Захватив полный контроль над мячом, севастопольцы положили 3 попытки и ещё лишь однажды подпустили соперников к своему зачётному полю. Итог – 15:10 и бронзовые медали уходят команде с Крымского полуострова.

В ремейке прошлогоднего финала сошлись курсанты из Санкт-Петербурга: Военный институт физической культуры (ВИФК) и Военно-космическая академия имени (ВКА) А.Ф. Можайского. Мяч для завершающей игры на поле вынес самый настоящий робот-сапёр «Кобра». Космонавты очень уверенно прошли весь путь до финала, и были полны решимости взять реванш. Однако потрясающая игра в обороне команды ВИФК не позволила им показать свою мощную атакующую игру.

Регбисты ВИФКа дважды воспользовались ошибками в обороне ВКА и одержали уверенную победу 12:0.

Каждая команда получила памятный приз. Организаторы наградили медалями победителей турнира, но перед вручением кубка с песней «Я поднимаю свой флаг» выступил Денис Майданов. Под неё из легендарного танка Т-34, принимавшего участие в выставке военной техники у входа на стадион, на поле вынесли заветный трофей. Танкисты передали его Андрею Зыкову, который под овации стадиона вручил его капитану команды-победительницы.

«Учитывая, что это уже второй турнир, нам даётся право сказать, что он будет традиционным. На сегодняшний день участвует 20 команд, ребята приехали со всей страны. Это курсанты, будущие офицеры, что даёт право надеяться на то, что регби пойдёт дальше в войска. Когда они выпустятся, они поедут молодыми лейтенантами и будут пропагандировать этот вид спорта и здоровый образ жизни!», – отметил после турнира начальник ФАУ МО РФ ЦСКА.

По итогам турнира напрашивается очевидный вывод: Кубок Вооружённых Сил Российской Федерации - самый серьёзный экзамен для военных регбистов! Турнир состоялся в ежегодном статусе и вероятно уже скоро войдёт в программу Спартакиады вузов МО РФ. В планах на 2021 год не только межведомственный турнир, но и полноценные соревнования суворовцев и нахимовцев. Уже сейчас есть серьёзные предпосылки к тому, что регби-7 вскоре войдёт в программу Всемирных военных игр. Это и станет главной задачей на будущее во взаимодействии Министерства обороны РФ и Федерации регби России.

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