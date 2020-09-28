28.09.2020 (16:51)
Расчёты БпЛА армейского корпуса Балтийского флота обеспечат онлайн трансляцию высадки морского десанта
Расчеты БпЛА разведывательного подразделения армейского корпуса Балтийского флота прибыли на полигон Хмелевка в Калининградской области для обеспечения онлайн трансляции высадки морского десанта.
Для ведения онлайн трансляции высадки десанта будут задействованы БпЛА «Застава» и «Орлан». Расчеты уже прибыли на полигон и начали предполетную подготовку.
Военнослужащим разведывательного подразделения предстоит выполнить задачи по сбору информации о передвижении подразделений в ходе отработки действий по обороне побережья и ударам артиллерии условного противника.
За летний период обучения расчеты БпЛА мотострелкового объединения Балтийского флота провели более 200 запусков беспилотников.
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