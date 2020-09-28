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28.09.2020 (16:51)

Расчёты БпЛА армейского корпуса Балтийского флота обеспечат онлайн трансляцию высадки морского десанта

Расчеты БпЛА разведывательного подразделения армейского корпуса Балтийского флота прибыли на полигон Хмелевка в Калининградской области для обеспечения онлайн трансляции высадки морского десанта.

Для ведения онлайн трансляции высадки десанта будут задействованы БпЛА «Застава» и «Орлан». Расчеты уже прибыли на полигон и начали предполетную подготовку.

Военнослужащим разведывательного подразделения предстоит выполнить задачи по сбору информации о передвижении подразделений в ходе отработки действий по обороне побережья и ударам артиллерии условного противника.

За летний период обучения расчеты БпЛА мотострелкового объединения Балтийского флота провели более 200 запусков беспилотников.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Беспилотные летательные аппараты , Морской десант
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