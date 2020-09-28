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28.09.2020 (16:40)

В РВСН началась контрольно-комплексная проверка Иркутского ракетного соединения

В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического
 назначения, комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Иркутского ракетного соединения.

Среди основных целей проверки – оценка реального состояния дел и уровня боевой готовности ракетного соединения, а также качества работы руководящего состава по организации выполнения задач, поставленных на 2020 учебный год. Комиссия командования РВСН проинспектирует состояние боевой подготовки, а также проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач.

В ходе проверки особое место займет командно-штабное учение.

Данное КШУ предполагает решение обширного круга задач.
В ходе учения на качественно новом уровне будут отрабатываться вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс», вывода частей и подразделений РВСН из-под ударов условного противника и  противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа.

Основная цель учения – совершенствовать практические навыки командования и офицеров управления ракетного соединения и воинских частей в организации и осуществлении всех видов обеспечения.

Иркутское ракетное соединение перевооружено на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
Ракетные войска , Учения
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