28.09.2020 (16:22)

В Амурской области экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс выполнили полеты в условиях метеорологического минимума

В Амурской области в авиационном полку дальней авиации экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс выполнили полеты в условиях метеорологического минимума.

Основной задачей таких полетов является поддержание натренированности летного состава, а также проверка правильности действий в данных погодных условиях как днем, так и ночью.

Во время мероприятия проверялись умения летчиков дальней авиации выполнять полетные задания, ориентируясь только по бортовым приборам.

В полетах приняли участие как молодые летчики, так и летно-инструкторский состав управления авиационного полка и авиационного соединения.

Всего в мероприятии было задействовано до 10 единиц авиационной техники.

Также были проверены действия батальона аэродромно-технического обеспечения по подготовке летного поля к полетам в установленные сроки и дежурных смен метеорологической службы полка по отработке нормативов с развертыванием подвижных метеорологических

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице