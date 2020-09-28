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28.09.2020 (16:22)

В Амурской области экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс выполнили полеты в условиях метеорологического минимума

В Амурской области в авиационном полку дальней авиации экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс выполнили полеты в условиях метеорологического минимума.

Основной задачей таких полетов является поддержание натренированности летного состава, а также проверка правильности действий в данных погодных условиях как днем, так и ночью.

Во время мероприятия проверялись умения летчиков дальней авиации выполнять полетные задания, ориентируясь только по бортовым приборам.

В полетах приняли участие как молодые летчики, так и летно-инструкторский состав управления авиационного полка и авиационного соединения.

Всего в мероприятии было задействовано до 10 единиц авиационной техники.

Также были проверены действия батальона аэродромно-технического обеспечения по подготовке летного поля к полетам в установленные сроки и дежурных смен метеорологической службы полка по отработке нормативов с развертыванием подвижных метеорологических 

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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