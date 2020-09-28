28.09.2020 (16:18)

В Калининградской области началось плановое тактическое учение соединения морской пехоты Балтийского флота

В Калининградской области началось плановое тактическое учение соединения морской пехоты Балтийского флота. В нем принимают участие около тысячи военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82а, самоходные артиллерийские установки, а также другая военная техника.

После совершения маршей из мест постоянной дислокации, морские пехотинцы совершат погрузку на большие десантные корабли и десантные катера, совершат переход морем в район высадки и проведут учение по захвату побережья, удерживаемого диверсионными группами условного противника, и освобождению береговых объектов инфраструктуры.

Кроме того, в рамках учения морские пехотинцы совершат марш на один из полигонов в Калининградской области, где в ходе активной фазы учения разыграют эпизоды по блокированию и уничтожению условного противника.

В ходе тактического учения личным составом соединения морской пехоты будут выполнены нормативы по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовке, по действиям подразделений на местности в условиях, максимально приближенных к боевым.

Плановое учение продлится до конца недели.

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