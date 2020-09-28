28.09.2020 (16:06)

На базе Михайловской артиллерийской академии прошла международная конференция «Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки»

В Санкт-Петербурге на базе Михайловской военной артиллерийской академии в связи с 75-летием окончания Второй мировой войны проведена международная научная конференция «Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки».

В мероприятии приняли участие научные сотрудники, научно-педагогические работники, офицеры, курсанты.

Конференцию открыл и выступил с приветственным словом участникам конференции профессор кафедры Михайловской военной артиллерийской академии (МВАА) доктор исторических наук, доцент генерал-лейтенант Владимир Дятлов. Он пожелал плодотворной работы и выразил надежду, что одним из её важнейших результатов станет аргументированный отпор фальсификаторам роли Советского Союза в разгроме германского фашизма и японского милитаризма. Профессор кафедры МВАА доктор исторических наук, профессор Владимир Мильбах во вступительном слове ознакомил присутствующих с порядком проведения мероприятия.

Особый интерес собравшихся вызвал доклад на пленарном заседании доцента кафедры МВАА 99-летнего участника Великой Отечественной войны кандидата технических наук, доцента Кирилла Епихина. С докладами также выступили: профессор и старший преподаватель кафедры МВАА доктора исторических наук, профессора Евгений Вапилин и Виктор Чернухин; доцент кафедры ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», кандидат исторических наук, доцент Олег Вербовой.

В научной дискуссии принял участие профессор кафедры Санкт-Петербурского государственного морского технического университета доктор исторических наук, профессор Михаил Шевченко.

В ходе своего выступления по подведению итогов конференции генерал-лейтенант Владимир Дятлов отметил, что цель работы конференции успешно достигнута и выполнены намеченные ею задачи. В ходе международного научного форума обобщен опыт боевого применения артиллерии на завершающем этапе Второй мировой войны, на его основе сформулированы уроки в интересах повышения боеспособности РВиА, изучены особенности взаимодействия родов войск в ходе операций на Дальневосточном театре военных действий.

По итогам конференции выпущен сборник научных статей.

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