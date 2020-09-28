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28.09.2020 (15:52)

В Мурманской области проведено тактическое учение с морской пехотой Северного флота

Личный состав соединения морской пехоты Северного флота отработал задачи тактических учений в условиях Крайнего Севера и Арктики. Учения прошли в Печенгском районе Мурманской области, в них было задействовано более 500 морских пехотинцев и более 60 единиц военной и специальной техники: вертолётов, десантных катеров и быстроходных лодок, бронетранспортёров, реактивных систем залпового огня и колёсной техники.

В ходе мероприятия были отработаны навыки боевых действий морской пехоты в условиях города, горной и лесной местности, преодоление водных преград и высадка на необорудованное морское побережье, а также нанесение поражение условному противнику при ведении оборонительных действий и в контратаке.

Личный состав разведывательных подразделений выполнил штурм здания, захваченного условными террористами и отработал освобождение заложников. При этом военнослужащие применили навыки штурмовой подготовки, десантирования с вертолёта на крышу захваченного здания.

В ходе учебно-боевых действий на местности морские пехотинцы отработали форсирование Печенгского залива, провели бой за высадку морского десанта на побережье, отработали тактику захвата укреплённых позиций условного противника.

Завершилось учение этапом боевой стрельбы, в ходе которого на военном полигоне личный состав реактивного артиллерийского дивизиона из РСЗО «Град» поразил мишенные позиции, обозначающие технику и живую силу условного противника.

После выполнения задач учений военнослужащие и боевая техника прибыли в пункт постоянной дислокации – гарнизон Спутник.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Морская пехота , Учения
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